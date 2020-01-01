Лесные пожары добрались до Житомирской области: огонь уничтожил 8 домов

Спасатели продолжают тушить возгорания в Чернобыльской зоне и в Житомирской области.

16 апреля, в результате возгорания сухой травы в районе села Новоселки Радомышльского района Житомирской области, огонь уничтожил и повредил 8 зданий, среди которых 3 жилых дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Отмечается, что пожар в Новоселках произошел ориентировочно в 17.00 в четверг.



"В результате пожара огнем уничтожены и повреждены 8 строений, из них 3 жилых и 5 нежилых отселенных домов. В 19:00 пожар домов ликвидирован и в 23:25 пожар сухой травы и травяного настила локализован (огнем пройдено 80 га травяного настила и 2 га лесного массива)", - сообщили в ГСЧС.



Сегодня утром пожарные продолжают тушить очаги тления: в мероприятиях принимают участие 116 человек и 23 единицы техники.



Лесной пожар продолжается и в Чернобыльской зоне. Спасатели тушат огонь на территории Корогодского, Котовского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств. На месте ЧП работают тысяча сотрудников ГСЧС и 106 единиц техники, в том числе 3 вертолета и 2 самолета.

Напомним, в Житомирской области зафиксировано почти 50 пожаров.

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