Кличко приехал в Чернобыльскую зону: детали

Мэр Киева проинспектировал состояние дел в Чернобыле.

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 17 апреля, посетил зону отчуждения, чтобы проверить, продолжаются ли там пожары и какой сейчас радиационный фон.

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Об этом он сообщил на своем Телеграм-канале.

По словам Кличко, сегодня пожары, которые вчера вновь возникли, полностью потушили. При этому он отметил, что на участках тления продолжают работать пожарно-спасательные бригады

Эксперты мониторят ситуацию. Авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги.

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Также Кличко заявил, что радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов.

По заключению спасателей, значительная часть задымление в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира.

Спецтехника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы. Между тем, пожалуйста, оставайтесь дома и не открывайте окна, - отметил Кличко.

Напомним, в Киеве в воздухе выявлены продукты горения. Киевлянам власти города рекомендуют закрыть окна и не выходить на улицу. Радиационный фон в столице в норме, подчеркнули в КГГА.

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