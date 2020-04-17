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Кличко приехал в Чернобыльскую зону: детали

Комментариев: 2
Мэр Киева проинспектировал состояние дел в Чернобыле.
Виталий Кличко
Виталий Кличко
t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 17 апреля, посетил зону отчуждения, чтобы проверить, продолжаются ли там пожары и какой сейчас радиационный фон.

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Об этом он сообщил на своем Телеграм-канале.

По словам Кличко, сегодня пожары, которые вчера вновь возникли, полностью потушили. При этому он отметил, что на участках тления продолжают работать пожарно-спасательные бригады

Эксперты  мониторят ситуацию. Авиация оперативно реагирует на потенциальные очаги.

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Также Кличко заявил, что радиационный фон в зоне отчуждения ниже допустимой нормы и составляет 0.12 микрозивертов. 

По заключению спасателей, значительная часть задымление в Киеве является следствием пожаров не только в зоне отчуждения, но и пожаров в Киевской области, в направлении Житомира.

Спецтехника продолжает работу в усиленном режиме на улицах столицы. Между тем, пожалуйста, оставайтесь дома и не открывайте окна, - отметил Кличко.

Напомним, в Киеве в воздухе выявлены продукты горения. Киевлянам власти города рекомендуют закрыть окна и не выходить на улицу. Радиационный фон в столице в норме, подчеркнули в КГГА.

 

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Теги: Киев, Кличко, пожары, Чернобыль
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Комментариев (2)
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milan22    17.04.2020, 11:46
Оценка:  -1
milan22
Лелик, я все исправлю (с) Банк Хрещатик, Укрбуд и т.д. Виталя-мост, не смеши людей..
ANDREICH    17.04.2020, 11:38
Оценка:  -1
ANDREICH
падло ти таке
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