Украина с начала марта закупила 176 аппаратов ИВЛ
Украина с начала марта закупила 176 аппаратов искусственной вентиляции легких из-за пандемии вируса COVID-19. По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, страна полностью обеспечена аппаратами ИВЛ. Об этом он заявил на брифинге.
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“Всего, начиная с 1 марта, количество аппаратов, дополнительно закупленных и поставленных, установленных в больницах нашей страны, которые имеют возможность работать с больными COVID-19, составляют 176 аппаратов. Это количество постоянно увеличивается. На сегодня мы полностью обеспечены аппаратами ИВЛ“, - заявил Степанов.
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Напомним, ранее сообщалось, что в армии зафиксировали новый случай заражения вирусом COVID-19. На данный момент инфицировано 29 украинских военных.
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