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Портреты для акции "Бессмертный полк" в Харькове будет печатать мэрия

Комментариев: 5
Геннадий Кернес прикладывает все усилия для того, чтобы в Харькове не сорвалось проведение придуманной в РФ пропагандистской акции.
Акция "Бессмертный полк" в оккупированном Донецке (иллюстративное фото)
Акция "Бессмертный полк" в оккупированном Донецке (иллюстративное фото)
wikipedia.org

В Харькове мэрия будет заниматься распечаткой портретов советских военных, чтобы помочь харьковчанам принять участие в акции “Полк победы“. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

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Он напомнил, что обратился к харьковчанам с предложением 9 мая выйти на балконы с портретами “дедов и прадедов, погибших на войне и вернувшихся с нее с победой“.

При этом Кернес отметил, что получил многочисленные вопросы о невозможности распечатать портреты и оформить их в рамки во время карантина. В связи с этим мэр решил передать эту “часть акции“ мэрии – для этого харьковчане должны обратиться к помощникам мэра.

Они примут вашу заявку, к вам приедут волонтеры, чтобы взять фото для печати, а через несколько дней вернут оригинал и вручат фотографию в рамке, - написал Кернес.

Напомним, Кернес призвал провести акцию “Безсмертный полк” на балконах. Ввиду карантинных ограничений харьковский мэр предлагает харьковчанам принять участие в акцию, не выходя из дома.

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Теги: Харьков, Бессмертный полк, карантин, Кернес
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    17.04.2020, 12:00
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Еще немного и последователи Кернеса будут рассказывать нам, что это евреи выиграли вторую мировую. И закон примут, запрещающий подвергать это сомнению.
ПродувКротов    17.04.2020, 12:02
Оценка:  -1
ПродувКротов
Ташкентский фронт был самым боевым
ПродувКротов    17.04.2020, 11:37
Оценка:  +2
ПродувКротов
Нарушает приказ товарисч кернес. На московский штаб "дидов на палочке" принял решение о проведении акции в режиме -тихо сам с собою. Каждый участник натянет своего дида на палочку в индивидуальном порядке, без эксгибиционизма и натурализма.
ПродувКротов    17.04.2020, 11:38
Оценка:  0
ПродувКротов
После акта натягивания , нужно с балкона спеть песенку "день победы" не снимая маски То еще зрелище будет
Кайдаш    17.04.2020, 11:33
Оценка:  +3
Кайдаш
Не пора ли эту наглую семитскую морду на ноль помножить?
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