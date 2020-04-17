Портреты для акции "Бессмертный полк" в Харькове будет печатать мэрия

Геннадий Кернес прикладывает все усилия для того, чтобы в Харькове не сорвалось проведение придуманной в РФ пропагандистской акции.

В Харькове мэрия будет заниматься распечаткой портретов советских военных, чтобы помочь харьковчанам принять участие в акции “Полк победы“. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес.

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Он напомнил, что обратился к харьковчанам с предложением 9 мая выйти на балконы с портретами “дедов и прадедов, погибших на войне и вернувшихся с нее с победой“.

При этом Кернес отметил, что получил многочисленные вопросы о невозможности распечатать портреты и оформить их в рамки во время карантина. В связи с этим мэр решил передать эту “часть акции“ мэрии – для этого харьковчане должны обратиться к помощникам мэра.

Они примут вашу заявку, к вам приедут волонтеры, чтобы взять фото для печати, а через несколько дней вернут оригинал и вручат фотографию в рамке, - написал Кернес.

Напомним, Кернес призвал провести акцию “Безсмертный полк” на балконах. Ввиду карантинных ограничений харьковский мэр предлагает харьковчанам принять участие в акцию, не выходя из дома.

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