В "Слуге Народа" рассказали, зачем изменили регламент Рады

В "СН" считают, что "антипоправочный" закон усилит эффективность работы парламента.

16 апреля Верховная Рада во втором чтении приняла "антипоправочный" законопроект №1043 для того, чтобы ускорить принятие так называемого "банковского" законопроекта во втором чтении. Подробнее о законе мы писали здесь.

Читай также: Лерос заявил о предоставлении НАБУ отчета о топ-коррупции

В партии "Слуга Народа" считают, что принятие законопроекта №1043 поможет победить так называемый "поправочный спам", когда отдельные нардепы закидывают какой-либо закон тысячами поправок, чтобы затянуть голосование.



"Поправки призваны сделать законы лучше. Но иногда депутаты злоупотребляют своим правом. И вместо того, чтобы усовершенствовать документ - парализуют на месяцы работу всего парламента. Особенно в то время, когда страна борется с пандемией и нуждается в международной поддержке", - сообщается на Facebook-странице "Слуги Народа".

Читай также: В Минздраве хотят изменить Конституцию из-за коронавируса

По словам заместителя главы фракции "СН" Евгении Кравчук, законопроект "никаким образом не лишает депутатов права вносить поправки и даже не ограничивает их количества".



"Конечно, поправки нужны, они улучшают законопроекты до второго чтения. Но этим должны заниматься комитеты, а не сессионный зал должен был заблокирован на много-много месяцев. Изменения в регламент позволят Раде работать быстро, эффективно и решать те проблемы, которые действительно неотложные, - заявила Кравчук.

Напомним, за законопроект №1043 проголосовали 242 народных депутата при необходимых 226.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.