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Нужно ли украинцам платить за тест на коронавирус: В МОЗ дали ответ

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В Минздраве заявили, что есть четкий алгоритм, когда делается тест на COVID-19.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

В Украине тестирование на наличие коронавируса методом ПРЦ-теста является бесплатным при наличии симптомов COVID-19 в виде сухого кашля, затрудненного дыхания и высокой температуры. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов также отметил, что есть четкий алгоритм, когда делается тестирование на коронавирус. Об этом он заявил на брифинге. 

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“При появлении соответствующих симптомов (сухой кашель, повышение температуры, затруднение дыхания) система здравоохранения сделает вам тест бесплатно,“- отметил он.

Министр также уточнил, что любое злоупотребление по этому поводу будет строго наказываться.

Если с вами случится подобная ситуация, прошу обращаться на горячую линию министерства здравоохранения - мы разберемся в каждом конкретном случае, - сказал Степанов.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина с начала марта закупила 176 аппаратов ИВЛ. Количество аппаратов вентиляции легких постоянно увеличивается. 

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Теги: МОЗ, Тесты, Коронавирус, Бесплатно
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