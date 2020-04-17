Институт ядерной безопасности Франции оценил загрязнение воздуха в Киеве

Французские ученые изучили наличие радиоактивного нуклида Цезий-137 в воздухе над Киевом.

Эксперты Института ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) провели собственное исследование возможного радиационного воздействия пожара в Чернобыльский зоне для Украины, и для соседних стран. Результаты исследования опубликовали на сайте IRSN.

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Радиоактивный выброс рассчитали используя доступные измерения с 3 по 12 апреля, моделирование продолжилось до 14 апреля. В частности, французские ученые оценили уровни активности в воздухе, которые могут дойти до Франции.



В отчете указано, что из-за пожара в воздухе Киева наблюдалась повышенная активность цезия-137, однако это никоим образом не отразится на здоровье местных жителей.



Справка



Цезий-137 - радиоактивный нуклид, один из основных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Содержится в радиоактивных осадках, радиоактивных отходах, выбросах заводов, перерабатывающих отходы атомных электростанций. В основном выбросы цезия-137 в окружающую среду происходят в результате ядерных испытаний и аварий на атомных предприятиях.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал состояние дел в Чернобыле.

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