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Институт ядерной безопасности Франции оценил загрязнение воздуха в Киеве

Комментариев: 3
Французские ученые изучили наличие радиоактивного нуклида Цезий-137 в воздухе над Киевом.
Исследование активности в воздухе из-за пожаров в Украине
Исследование активности в воздухе из-за пожаров в Украине
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Эксперты Института ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN) провели собственное исследование возможного радиационного воздействия пожара в Чернобыльский зоне для Украины, и для соседних стран. Результаты исследования опубликовали на сайте IRSN.

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Радиоактивный выброс рассчитали используя доступные измерения с 3 по 12 апреля, моделирование продолжилось до 14 апреля. В частности, французские ученые оценили уровни активности в воздухе, которые могут дойти до Франции.

В отчете указано, что из-за пожара в воздухе Киева наблюдалась повышенная активность цезия-137, однако это никоим образом не отразится на здоровье местных жителей.

Справка

Цезий-137 - радиоактивный нуклид, один из основных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Содержится в радиоактивных осадках, радиоактивных отходах, выбросах заводов, перерабатывающих отходы атомных электростанций. В основном выбросы цезия-137 в окружающую среду происходят в результате ядерных испытаний и аварий на атомных предприятиях.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал состояние дел в Чернобыле.

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Комментариев (3)
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asfd0    17.04.2020, 13:14
Оценка:  -6
asfd0
в Киеве западенцы больше воздух загрязняют.
John*B    17.04.2020, 13:12
Оценка:  -2
John*B
Начнут свидомые с двумя головами рождаться и от рака дохнуть спишут на повышенную солнечную активность)
psoi    17.04.2020, 12:48
Оценка:  0
psoi
Не верю ни грамма. Скажется, да ещё и как!
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