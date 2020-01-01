25-летняя женщина погибла на месте, ее 27-летний кавалер – в реанимации.

В Кривом Роге ревнивец расстрелял молодую пару и покончил с собой

В Кривом Роге ревнивец расстрелял молодую пару и покончил с собой

В Кривом Роге мужчина расстрелял из дробовика молодую пару, а когда к нему домой пришли полицейские, покончил с собой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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Как рассказали правоохранители, вечером 16 апреля в полицию Кривого Рога поступило сообщение о стрельбе на улице в Покровском районе. Прибывшие на место полицейские установили, что неизвестный мужчина выстрелил в грудь 25-летней женщине и по ногам 27-летнего мужчины. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, а мужчина был госпитализирован в больницу. После совершенного нападающий скрылся с места преступления на автомобиле до приезда полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили вероятного подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 52-летний местный житель.

В момент, когда подразделение спецназа полиции “Корд“ пошло на штурм его квартиры, он выпрыгнул из окна 8 этажа и скончался от полученных травм. По предварительной информации, мотивом убийства девушки и попытки убить молодого человека стала ревность, - сообщил замглавы МВД Антон Геращенко.

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В квартире злоумышленника правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, из которого, вероятно, стреляли в потерпевших. Сейчас оно изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киеве водитель Range Rover устроил стрельбу на дороге. Водителю иномарки не понравилось то, что его “подрезало“ другое авто и он решил отомстить.

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