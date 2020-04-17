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В общежитии Киевской духовной академии зафиксирована вспышка COVID-19

Комментариев: 2
Все зараженные находятся под наблюдением врачей.
Киевская духовная академия
Киевская духовная академия
facebook.com/www.kdais.kiev.ua

В Киевской духовной академии зафиксировали вспышку коронавируса. По предварительной информации, заразились трое преподавателей и 16 студентов. 

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Об этом сообщает пресс-служба академии в Facebook.

Известно, что все зараженные на самоизоляции. Их наблюдают врачи.

16 апреля около 21:00 академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, - сказано в сообщении.

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Известно, что в Киевской духовной академии проводили ПЦР-тестирование 15 апреля. Между тем, результаты этого исследования пока еще неизвестны.

Напомним, в Черновцах умер еще один мужчина с подозрением на COVID-19. По предварительной информации, мужчина 82 лет находился на кислородной терапии, а также имел сопутствующие заболевания.

 

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Теги: коронавирус, Киевская духовная академия, вспышка вируса
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    17.04.2020, 13:19
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Бог сам распоряжается своими "слугами". "Слугам" народа - тонкий намек.
John*B    17.04.2020, 13:07
Оценка:  0
John*B
Меньше в духовку нужно жариться попы хитропопые. На службах такие насыщенные,а как что в больничку к докторам. Что же вас боженька не лечит?
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