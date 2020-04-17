В общежитии Киевской духовной академии зафиксирована вспышка COVID-19

Все зараженные находятся под наблюдением врачей.

В Киевской духовной академии зафиксировали вспышку коронавируса. По предварительной информации, заразились трое преподавателей и 16 студентов.

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Об этом сообщает пресс-служба академии в Facebook.

Известно, что все зараженные на самоизоляции. Их наблюдают врачи.

16 апреля около 21:00 академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом, - сказано в сообщении.

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Известно, что в Киевской духовной академии проводили ПЦР-тестирование 15 апреля. Между тем, результаты этого исследования пока еще неизвестны.

Напомним, в Черновцах умер еще один мужчина с подозрением на COVID-19. По предварительной информации, мужчина 82 лет находился на кислородной терапии, а также имел сопутствующие заболевания.

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