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Прокуратура установила боевиков, убивших двух СБУшников в 2018 году

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Боевики группировки "ЛНР" во время обстрела убили двоих и ранили еще двоих украинских правоохранителей.
Установлены личности четверых боевиков ЛНР
Установлены личности четверых боевиков ЛНР
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Прокуратура Луганской области установила четырех участников незаконного вооруженного формирования в Луганской области, действия которых привели к гибели двух военнослужащих Службы безопасности Украины в 2018 году. Им сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

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По данным следствия, лицо, предоставившее приказ открыть огонь по позициям Вооруженных Сил Украины – командир батальона 4-й отдельной механизированной бригады так называемой “народной милиции “ЛНР“. В результате обстрела подчиненными ему боевиками с применением стрелкового оружия и автоматического гранатомета двое сотрудников спецслужбы Украины погибли, еще двое получили огнестрельные осколочные ранения.

Командиру незаконного вооруженного формирования РФ и еще трем лицам заочно сообщено о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели людей и участию в деятельности террористической организации (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Принимаются меры по розыску и задержанию подозреваемых.

Напомним, СБУ задержала еще одного подозреваемого в деле генерала Шайтанова. Новый фигурант также имеет прямое отношение к спецназу СБУ и российской разведке.

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Теги: боевики, ЛНР, СБУ, обстрел, прокуратура, Луганская область
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