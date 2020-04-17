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Под Николаевом BMW разбилась об трактор: Двое погибших

Комментариев: 2
Погибли водитель и пассажир легковушки, тракторист физически не пострадал.
Под Николаевом BMW разбилась об трактор: Двое погибших
© facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
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Под Николаевом BMW разбилась об трактор: Двое погибших
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В четверг, 16 апреля, около 20:20 на автодороге Т-1506 “Николаев - Доманевка – Березки“ во Врадиевском районе Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля BMW под управлением 42-летнего жителя поселка Врадиевка и трактора МТЗ-892. Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления полиции.

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В результате столкновения на месте происшествия погиб пассажир легковушки - 41-летний местный житель, а водитель с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение, где через некоторое время тоже умер.

Водитель трактора - 46-летний житель Врадиевки – не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, наряд группы реагирования патрульной полиции, следователи Следственного управления и эксперты.

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По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть“. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

Напомним, в киевском ДТП пьяными оказались оба водителя. Полицейские признались, что впервые оформляли ДТП, где оба участника были нетрезвыми.

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Теги: ДТП, Николаевская область, смерть, трактор
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Комментариев (2)
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МаксимУм    17.04.2020, 13:18
Оценка:  +2
МаксимУм
Ночью габаритные огни трактора водитель мог невидеть из за навесного оборудования...
Кайдаш    17.04.2020, 13:00
Оценка:  +2
Кайдаш
" Ну, рассказывай, тракторист, как обгонял, как подрезал...."
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