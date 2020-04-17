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Вице-спикер Верховной Рады призвала закрыть дело против Черновол

Комментариев: 2
Кондратюк публично встала на защиту Черновол.
Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк
Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк
facebook.com/Елена Кондратюк

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк публично встала на защиту Татьяны Черновол. Она призывает отозвать “подозрение“ и прекратить уголовное дело. Об этом она написала у себя в Facebook

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“И смех, и слезы... Прекратите вы это “рассмотрение“, отзовите эти “подозрения“ против Татьяны Черновол! Ну, невозможно это слушать и на это смотреть!“ - написала она.

Кондратюк отметила, что “как свидетельствует новейшая история Украины - преследование участников Майдана - это подготовка к возможному новому Майдану!“

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Елена Кондратюк

Напомним, ранее суд отправил Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест. Также активистку заставили сдать загранпаспорт, надеть электронный браслет и посещать следователя по первому требованию.

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Теги: Кондратюк, Черновол, Призыв, Дело, Защита
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Комментариев (2)
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asfd0    17.04.2020, 13:30
Оценка:  0
asfd0
закрыть дело вместе с Черновол.
ВосставшийИзБана    17.04.2020, 13:18
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
А против детского кардиохирурга закрыть не хотите?
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