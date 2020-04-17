Вице-спикер Верховной Рады призвала закрыть дело против Черновол

Кондратюк публично встала на защиту Черновол.

Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк публично встала на защиту Татьяны Черновол. Она призывает отозвать “подозрение“ и прекратить уголовное дело. Об этом она написала у себя в Facebook.

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“И смех, и слезы... Прекратите вы это “рассмотрение“, отзовите эти “подозрения“ против Татьяны Черновол! Ну, невозможно это слушать и на это смотреть!“ - написала она.

Кондратюк отметила, что “как свидетельствует новейшая история Украины - преследование участников Майдана - это подготовка к возможному новому Майдану!“

Скриншот facebook.com/Елена Кондратюк

Напомним, ранее суд отправил Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест. Также активистку заставили сдать загранпаспорт, надеть электронный браслет и посещать следователя по первому требованию.

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