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Вспышка COVID-19 в Почаевской лавре: Настоятель не хочет помогать медикам

Комментариев: 4
Крупная вспышка коронавируса в регионе связана с Почаевской Лаврой.
Почаевская Лавра
Почаевская Лавра
pochaev.org.ua

В Тернопольской области подозревают крупную вспышку COVID-19 в Почаевской лавре, однако на данный момент ее невозможно подтвердить из-за того, что настоятель отказывается сотрудничать с властями и медиками. Об этом главный санврач региона Оксана Чайчук рассказала на заседании оперативного штаба Тернопольской области.

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"У нас вчера возникла ситуация по Шумскому району, которая тесно связана с Почаевской лаврой, так как священник, который принимает участие в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как по сотрудникам бухгалтерии, так и главный врач у нас позитивный и много врачей. Вчера (15 апреля) был 21 положительный результат, а всего по Шумску 26 положительных", - отметила главный санврач.

Чайчук рассказала, что эпидемиологи выяснили, что вспышка в Дубенском районе Ривненской области также связана с заболевшим священником и хором Лавры.

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"Эта вспышка связана в один очаг - Кременецкий район, город Почаев и Дубенский район", - подчеркнула она.

Настоятель Почаевской лавры отказывается контактировать с местными властями и медицинскими работниками. Его помощник обещал предоставить оперативному штабу список хора, однако так и не сделал этого.

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"Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает. Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные - контакт очень большой. Эти священники, которые принимают участие в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе. То есть если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно большая вспышка", - добавила Чайчук.

Медик отметила, что Украина уже получила от консульства Молдовы информацию об инфицировании восьми паломников, которые посещали Почаевскую лавру.

"Ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле у премьер-министра. Сегодня идут запросы из Кабмина", - подчеркнула она.



Напомним, в общежитии Киевской духовной академии зафиксирована вспышка COVID-19.

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Теги: Почаевская лавра, коронавирус, Тернопольская область
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Комментариев (4)
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John*B    17.04.2020, 13:52
Оценка:  0
John*B
В Валгалу все ЛГБТ поповое! Меньше мозги старикам замирать будут!
John*B    17.04.2020, 13:53
Оценка:  0
John*B
...засирать))
ВосставшийИзБана    17.04.2020, 13:48
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Согласно официальной истории, немногим более 1000 лет назад Русь насильно крестили. Рассказывают разное. В том числе и легенду о тысячелетнем проклятии. Я ни на что не намекаю. Просто задумайтесь, читая новости и напастях в этих лавках по продаже "божьей благодати".
asfd0    17.04.2020, 13:43
Оценка:  -4
asfd0
Религия была опиум для народа, стала COVID-19 для народа.
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