Вспышка COVID-19 в Почаевской лавре: Настоятель не хочет помогать медикам

Крупная вспышка коронавируса в регионе связана с Почаевской Лаврой.

В Тернопольской области подозревают крупную вспышку COVID-19 в Почаевской лавре, однако на данный момент ее невозможно подтвердить из-за того, что настоятель отказывается сотрудничать с властями и медиками. Об этом главный санврач региона Оксана Чайчук рассказала на заседании оперативного штаба Тернопольской области.

Читай также: МОЗ назвало храмы, ставшие очагами коронавируса

"У нас вчера возникла ситуация по Шумскому району, которая тесно связана с Почаевской лаврой, так как священник, который принимает участие в хоре в Почаевской лавре, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как по сотрудникам бухгалтерии, так и главный врач у нас позитивный и много врачей. Вчера (15 апреля) был 21 положительный результат, а всего по Шумску 26 положительных", - отметила главный санврач.



Чайчук рассказала, что эпидемиологи выяснили, что вспышка в Дубенском районе Ривненской области также связана с заболевшим священником и хором Лавры.

Читай также: Ситуация в Лавре: за два часа приезжали четыре "скорые"

"Эта вспышка связана в один очаг - Кременецкий район, город Почаев и Дубенский район", - подчеркнула она.



Настоятель Почаевской лавры отказывается контактировать с местными властями и медицинскими работниками. Его помощник обещал предоставить оперативному штабу список хора, однако так и не сделал этого.

Читай также: На Харьковщине от коронавируса умерла женщина работавшая в церкви

"Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает. Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные - контакт очень большой. Эти священники, которые принимают участие в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе. То есть если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно большая вспышка", - добавила Чайчук.



Медик отметила, что Украина уже получила от консульства Молдовы информацию об инфицировании восьми паломников, которые посещали Почаевскую лавру.



"Ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле у премьер-министра. Сегодня идут запросы из Кабмина", - подчеркнула она.





Напомним, в общежитии Киевской духовной академии зафиксирована вспышка COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.