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Журналистов не пригласили на обмен пленными из-за коронавируса - ОП

Комментариев: 2
У Зеленского ответили, почему представителем СМИ не пригласили на обмен пленными.
Фото из места событий
Фото из места событий
Офис Президента

Журналистов не пригласили на обмен пленными, который состоялся вчера, 16 апреля, на Донбассе, из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-секретарь главы Офиса президента Дария Заривная, передает Детектор медиа.

На предыдущих обменах присутствовали абсолютно все медиа, которые выразили желание освещать событие. Для нас безопасность и здоровье журналистов являются приоритетными. Поэтому нарушение правил карантина недопустимо, - сказала Заривная.

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Она уточнила, что после снятия карантина ОП сделает все, чтоб украинские СМИ имели возможность освещать главные события, в том числе процесс обмена пленными.

К слову, журналист канала “Украина” Александр Махов сообщил у себя в Facebook, что со стороны боевиков были присутствующие представители по меньшей мере семи СМИ. В том числе были замечены журналисты канала “Россия”.

На обмене были российские СМИ
На обмене были российские СМИ
Олександр Махов / Facebook

Напомним, освобожденные украинцы заявляют о пытках в плену у боевиков. Оккупанты применяли к пленным военным и гражданским лицам физическое, психологическое и сексуальное насилие.

 

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Теги: украинцы, обмен пленными, ОП, журналисты
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Комментариев (2)
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src_fever    17.04.2020, 14:58
Оценка:  -22
src_fever
На куй приглашать , видео и так есть , ЛДНР часть своих на скорой увезли , а тех кого передали украине сами в автобус погрузились, с украинской стороны скорой ни одной не было ибо все здоровы.
John*B    17.04.2020, 14:13
Оценка:  0
John*B
Вот теперь развоняются...Такой фуршет пропустили (
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