Журналистов не пригласили на обмен пленными из-за коронавируса - ОП

У Зеленского ответили, почему представителем СМИ не пригласили на обмен пленными.

Журналистов не пригласили на обмен пленными, который состоялся вчера, 16 апреля, на Донбассе, из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Читай также: Гутерриш приветствовал обмен пленными на Донбассе

Об этом сообщила пресс-секретарь главы Офиса президента Дария Заривная, передает Детектор медиа.

На предыдущих обменах присутствовали абсолютно все медиа, которые выразили желание освещать событие. Для нас безопасность и здоровье журналистов являются приоритетными. Поэтому нарушение правил карантина недопустимо, - сказала Заривная.

Читай также: Евросоюз прокомментировал обмен пленными

Она уточнила, что после снятия карантина ОП сделает все, чтоб украинские СМИ имели возможность освещать главные события, в том числе процесс обмена пленными.

К слову, журналист канала “Украина” Александр Махов сообщил у себя в Facebook, что со стороны боевиков были присутствующие представители по меньшей мере семи СМИ. В том числе были замечены журналисты канала “Россия”.

На обмене были российские СМИ Олександр Махов / Facebook

Напомним, освобожденные украинцы заявляют о пытках в плену у боевиков. Оккупанты применяли к пленным военным и гражданским лицам физическое, психологическое и сексуальное насилие.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.