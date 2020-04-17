Скандал в «Парковом»: Богдан поставил на место смотрящих за ГАСИ Родина и Культенко — СМИ

В четверг вечером в КВЦ «Парковый», где располагается официальная штаб-квартира партии «Слуга народа» разгорелся скандал между экс-главой Офиса Президента Андреем Богданом с одной стороны и советником замглавы Офиса Владимиром Родиным и народным депутатом Артемом Культенко с другой стороны.

Богдан, который до этого не появлялся на партийных мероприятиях, буквально ворвался в заседание «малой фракции» «СН» и заявил о своих претензиях к Родину и Культенко. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Lenta.ua.

Конфликт разгорелся вокруг разрешительных документов, которые ликвидируемая Государственная архитектурно строительная инспекция (ГАСИ) прекратила выдавать на строительные объекты Богдана и его соратника, предпринимателя и бывшего заместителя директора департамента градостроительства и архитектуры Киевской горадминистрации Андрея Ваврыша.

Встреча проходила на повышенных тонах, рассказывают свидетели событий. В частности, Богдан и Ваврыш возмущались решениям ГАСИ, поскольку работу последней в Офисе Президента курирует Владимир Родин, а со стороны парламента — Артем Культенко. СМИ неоднократно указывали на роль Родина как «смотрящего» за ГАСИ в окружении первого замглавы Офиса Сергея Трофимова.

«Богдан был очень недоволен тем, что его стройки теперь фактически заморожены. Звучали фразы типа «у нас политика отдельно — бизнес отдельно», «даже Порошенко не трогал мой бизнес, хотя у нас были разные политические взгляды», «я устрою вам, что пленки Ермака покажутся детским садом», — пересказал источник краткое содержание разговора.

По его словам, в ходе словесной перепалки Богдан едва сдержался, чтобы не ударить Родина и Культенко. При этом присутствовавший в ходе «беседы» народный депутат Николай Тищенко просто убежал со встречи, когда появился риск рукоприкладства.

Издание напоминает, что Владимира Родина считают «смотрящим» за строительным бизнесом от Офиса Президента. О нем известно, что это мелкий мошенник и бывший застройщик одного из проблемных комплексов под Киевом.

Артем Культенко до избрания народным депутатом занимался «крышеванием» незаконных МАФов в Киеве. Его путь в «смотрящие» за строительной отраслью вообще малопонятен, поскольку его бизнес-опыт больше похож на случайного проходимца, который управлял всего лишь сетью вагончиков с шаурмой. О Культенко также говорят, что он закончил духовную семинарию УПЦ (Московского патриархата) и стал показательно демонстрировать свою воцерковленность на Facebook. Хотя раньше Культенко не был сильно верующим, сейчас он пошел на это, чтобы сблизиться на религиозной почве с первым замглавы Офиса Сергеем Трофимовым.

Стоит отметить, что реформирование ГАСИ взял под свой контроль лично премьер-министр Денис Шмыгаль еще будучи вице-премьером в предыдущем правительстве. Поэтому можно не сомневаться, что лишение строек Богдана разрешительной документации прошло не без его участия, резюмирует издание.