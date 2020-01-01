«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» передала 5000 соціальних наборів літнім людям у 18 містах

Київ, 16 квітня, 2020 р. – «МЕТРО Кеш енд Кері Україна» передала до Великодніх свят 5000 соціальних наборів літнім людям у 18 містах своєї присутності в Україні в рамках продовження благодійної ініціативи, спрямованої на допомогу найбільш вразливим верствам населення у боротьбі з Covid-19. До соціальних наборів увійшли товари першої необхідності – олія, цукор, макарони, гречана та кукурудзяна крупи, овочеві консерви і мило.

В рамках ініціативи з підтримки літніх людей METRO організувала оперативну передачу соціальних наборів у 18 містах України: Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, Рівному, Івано-Франківську, Маріуполі, Житомирі, Тернополі, Луцьку та Чернігові. Партнером у реалізації цього проекту став Київський міський благодійний фонд «Фудбенк», з яким компанія співпрацює з 2011 року відповідно до стратегії відповідального споживання харчових продуктів та боротьби з голодом.

«Попри те, що світ і досі активно бореться з пандемією Covid-19, важливо розуміти, що ця криза рано чи пізно закінчиться. І ми, як соціально відповідальний бізнес, дуже чітко усвідомлюємо свою роль у підтримці держави та найбільш вразливих верств населення під час цієї кризи. Це не остання благодійна ініціатива з боку нашої компанії, спрямована на боротьбу з наслідками пандемії. Наша команда буде й надалі підтримувати наших клієнтів, партнерів та суспільство, щоб пережити цей складний період разом», – підсумувала Олеся Оленицька, директор з питань співробітництва з органами державної влади та зв’язків з громадськістю «МЕТРО Кеш енд Кері Україна».