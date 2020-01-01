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Украинских медиков будут тестировать на COVID-19 каждые 5 дней

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Глава Минздрава Максим Степанов инициировал проведение регулярного тестирования среди медработников.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Украинские медицинские работники будут проходить регулярное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 каждые 5 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. 

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Отмечается, что глава Минздрава Максим Степанов инициировал проведение тестов из-за того, в последние дни значительно увеличилось количество заболевших медиков.

"Сейчас алгоритм тестирования медицинских работников не отличается от алгоритма тестирования пациентов: его проводят при появлении соответствующих симптомов заболевания", - отметили в МОЗ.

Напомним, за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 91 медработника.

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Теги: медики, Степанов, тестирование, Covid 19
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