Сепаратисты используют карантин для подготовки диверсантов и снайперов

Оккупанты активно готовятся к продолжению боевых действий на Донбассе.

Командование боевиков использует введение карантинного режима на временно оккупированной территории Донбасса для сокрытой подготовки диверсионных групп и снайперских пар. Также сообщается, что боевики интенсивно пополнял боезапас в передовых подразделениях, в том числе, боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на разведку.

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“По сообщению главного управления разведки Министерства обороны Украины, боевики используют введение карантинного режима на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар. В частности, на этой неделе оккупантами проводилась активная подготовка вне полигонов”,- говорится в сообщении.

Напомним, ранее прокуратура установила боевиков, убивших двух СБУшников в 2018 год. Боевики группировки “ЛНР“ во время обстрела убили двоих и ранили еще двоих украинских правоохранителей.

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