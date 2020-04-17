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Сепаратисты используют карантин для подготовки диверсантов и снайперов

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Оккупанты активно готовятся к продолжению боевых действий на Донбассе.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Командование боевиков использует введение карантинного режима на временно оккупированной территории Донбасса для сокрытой подготовки диверсионных групп и снайперских пар. Также сообщается, что боевики интенсивно пополнял боезапас в передовых подразделениях, в том числе, боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на разведку. 

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“По сообщению главного управления разведки Министерства обороны Украины, боевики используют введение карантинного режима на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях для сокрытия подготовки диверсионных групп и снайперских пар. В частности, на этой неделе оккупантами проводилась активная подготовка вне полигонов”,- говорится в сообщении.

Напомним, ранее прокуратура установила боевиков, убивших двух СБУшников в 2018 год. Боевики группировки “ЛНР“ во время обстрела убили двоих и ранили еще двоих украинских правоохранителей.

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Теги: Донбасс, Разведка, Диверсанты, Снайперы, Подготовка
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