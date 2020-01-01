Шмыгаль познакомится с Меркель в режиме видеоконференции

Премьер-министр виртуально "посетит" Германию.

Первый официальный визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Германию произойдет в режиме видеоконференции.

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Об этом сегодня, 17 апреля, сообщил официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Укринформ.

По предварительной информации, видеосвязь между Шмыгалем и Меркель планируется 20 апреля.

В понедельник (20 апреля) состоится первый визит украинского премьер-министра Шмыгаля в Германию. С учетом обстоятельств, понятно, что он состоится в виртуальной форме, - сказал Зайберт.

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Известно, что в повестке дня переговоров Шмыгаля и Меркель стоят “двусторонние вопросы немецко-украинских отношений, процесс реформ в Украине и, конечно, состояние выполнения Минских соглашений, которые имеют целью привести к завершению конфликта на востоке Украины”.

Также Меркель и Шмыгаль обсудят совместные пути завершения пандемии коронавируса в двух странах.

Напомним, влюбленных в Бразилии из-за карантина женят прямо в автомобиле. Если нет желания ждать окончания карантина, пару могут поженить прямо в личном авто, а поздравить молодых можно по видеосвязи.

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