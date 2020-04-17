В Украине появился чатбот Иван Маск, который знает все о COVID-19

Минздрав подготовил креативный чатбот для граждан.

Министерство здравоохранения Украины перезапустило чат-бот, который знает абсолютно все актуальные новости о коронавирусе.

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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Отмечается, что чат-бот по имени Иван Маск доступен во всех популярных мессенджерах: Viber, Telegram та Facebook Messenger.

Чатбот предоставляет актуальную информацию о коронавирусе, верифицированную МОЗ Украины. В частности, можно будет проверить статистику заболеваемости, обновленную информацию о карантине, горячие линии, на которые можно звонить сразу со смартфона. Иван Маск умеет советовать, как защитить себя и близких, подсказывает, как действовать в различных ситуациях, связанных с коронавирусом, согласно протоколам МОЗ.

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С сегодняшнего дня чат-бот готов к общению. Впоследствии функционал будет расширен.

К слову, чатбот бесплатно разработала компания Шорткат при поддержке UNICEF Ukraine, Facebook и Viber.

Напомним, украинских медиков будут тестировать на COVID-19 каждые 5 дней. Глава Минздрава Максим Степанов инициировал проведение регулярного тестирования среди медработников.

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