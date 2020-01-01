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Боевики решили временно переименовать Луганск в Ворошиловоград

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Старое советское название город будет носить три дня в году – на 9 мая, 22 июня и 14 февраля.
Боевики решили вернуть городу советское название
Боевики решили вернуть городу советское название
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Главарь террористической организации “ЛНР“ Леонид Пасечник приказал использовать советское название Луганска в памятные даты, посвященные Второй мировой войне. Об этом сообщают информационные веб-ресурсы луганских террористов.

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Сообщается, что боевики будут называть город Ворошиловградом 9 мая, 22 июня и 14 февраля, когда отмечается освобождение города от немцев советскими войсками.

Для справки. Луганск носил название Ворошиловградом в 1935-1958 и 1970-1990 годах в честь советского военного и политического деятеля Климента Ворошилова.

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Ворошилов принимал участие в репрессиях времен правления Иосифа Сталина. В частности, он участвовал в рассмотрении так называемых расстрельных списков — перечней лиц, репрессированных с санкции членов Политбюро. Подписи в списках означали вынесение обвинительного приговора. Подпись Ворошилова была на 185 списках, по которым были осуждены и расстреляны более 18 тысяч человек.

Напомним, прокуратура установила личности боевиков, убивших двух СБУшников в 2018 году. Боевики группировки “ЛНР“ во время обстрела убили двоих и ранили еще двоих украинских правоохранителей.

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Теги: Луганск, ЛНР, Ворошиловград, боевики
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