На Пасху на улицы Украины выведут 22 тысячи копов и нацгвардейцев

Глава Нацполиции рассказал детали превентивных мероприятий на Пасху 2020.

На Пасху на улицы украинских населенных пунктов выведут 22 тысячи полицейских и нацгвардейцев. Они будут следить за общественным правопорядком у храмов.

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Об этом заявил глава Нацполиции Игорь Клименко во время эфира ток-шоу "Право на власть".

Клименко отметил, что на сегодняшний день состоялось несколько встреч с представителями Всеукраинского совета церквей, религиозных организаций и с церковными иерархами.

Искали ту "золотую середину", где мы сможем удержать порядок и наших граждан от необдуманных действий. Эта "золотая середина" заключается в следующем: в церквях службы будут происходить, но без прихожан, - сказал Клименко.

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Клименко акцентировал на том, что в основном религиозные мероприятия в минувшие выходные прошли без грубых нарушений. За это он поблагодарил настоятелей храмов.

В эти выходные у храмов будут нести службу около 22 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Полиция диалога проводить разъяснительную и профилактическую работу. Но сразу хочу сказать, что жизнь и здоровье граждан - на первом месте. Поэтому если не удастся профилактически достучаться до сознания граждан, полиция будет прибегать к достаточно жестким мерам, - добавил Клименко.

Напомним, полиция накажет причастных к массовому нарушению карантина в Мариуполе. Жители Мариуполя нарушили карантин, и штурмовали супермаркет ради скидок.

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