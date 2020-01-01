СБУ задержала в Одессе террориста "ДНР"

Бывший боевик "ДНР" предъявлял фальшивые документы и оказывал сопротивление при задержании.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе бывшего боевика террористической организации "ДНР", который воевал против украинской армии на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Правоохранители выяснили, что житель Донецка в 2014 году добровольно вступил в разведывательно-диверсионное подразделение батальона "Шум" террористической организации "Казачий союз Область войска Донского". Боевик принимал активное участие в военных действиях в составе так называемой "1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР". В частности, террорист участвовал в боях в районе Донецкого аэропорта, Песков, Углегорска, Спартака, Логвиново и Дебальцево.



В 2018 году боевик решил вернуться на подконтрольную Украине территорию. Он скрывался в Харькове и Киеве, а затем переехал в Одессу, и получил там документы на другое имя. Мужчина тщательно скрывал свое участие в террористическом формировании "ДНР".

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Оперативники СБУ задержали преступника в Одессе. Во время задержания он предоставил фальшивые документы и оказывал физическое сопротивление. Во время обыска, правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильный терминал и сим-карты, в которых может содержаться дополнительная информация про его преступления в составе террористических групп.



Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УКУ. В ближайшее время суд определит ему меру пресечения.

Напомним, СБУ задержала задержала еще одного подозреваемого в деле шпиона ФСБ Шайтанова.

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