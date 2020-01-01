На Житомирщине могут остановить движение частного транспорта

Ограничения должны действовать с 17 по 27 апреля.

Главный санврач Житомирской области Зиновий Парамонов требует остановить в регионе движение пассажирского и частного транспорта, а также остановить работу всех предприятий и организаций. Данные ограничения рекомендуют ввести на 10 дней для борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее постановление опубликовал на своем Telegram-канале нардеп Александр Качура.

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Согласно документу для специального транспорта должны быть оформлены отдельные пропуска.



"Прекратить движение всех видов пассажирского (городского и междугородного) и частного транспорта на территории Житомирской области. Прекратить въезд и выезд пассажирского и частного транспорта из г. Житомира, г. Бердичева, г. Коростеня, г. Малина, кроме транспорта, имеющего специальные пропуска", - отмечается в документе.

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Кроме того Парамонов требует "прекратить деятельность всех предприятий, учреждений, организаций, торговых объектов Житомирской области, кроме обеспечивающих жизнедеятельность населенного пункта (аптеки, энерго-, газо-, водоснабжения, телекоммуникационные сети)".



При этом местные жители смогут заказывать на дом в специальных информационных центрах продукты, медикаменты и другие предметы первой необходимости.



"Местные власти отказываются выполнять постановление", - прокомментировал нардеп Александр Качура.





Напомним, пожар на Житомирщине тушат больше 300 человек, также будут задействованы самолеты.

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