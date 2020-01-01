На Буковине скончался 37-летний мужчина: У него подозревали COVID-19

Пациент находился в реанимации с двусторонней пневмонией.

17 апреля в Глыбоцкой районной больнице в Черновицкой области умер 37-летний пациент, у которого подозревали коронавирус. Мужчина был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

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"В Глыбоцкой центральной районной больнице скончался пациент с подозрением на COVID-19. Мужчина 1983 года рождения из села Волоки Глыбоцкого района заболел 9 апреля. В больницу был госпитализирован 13 апреля. Вчера состояние больного ухудшилось, его перевели в реанимационное отделение. Имел острую двустороннюю пневмонию", - сообщили в ОГА.

Напомним, в Черновцах умер еще один мужчина с подозрением на COVID-19.

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