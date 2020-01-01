ФГИУ заявил о рейдерском захвате стратегической госкомпании

Атаке якобы подверглась Объединенная горно-химическая компания. В полиции рейдерский захват отрицают.

Объединенная горно-химическая компания подверглась рейдерскому захвату со стороны бывшего менеджмента предприятия. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникаций Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Николай Ганич в комментарии hromadske.

Читай также: Рейдер с «корочкой» от киевского ГАСКа Евдокименко терроризирует бизнес

По его словам, сейчас главный офис государственного предприятия захватили бывшие менеджеры этой компании, которых Фонд госимущества уволил в связи с информацией о коррупции. Однако это решение Фонда государственного имущества обжаловали в суде.

Сейчас, прикрываясь решением суда, старый менеджмент фактически захватил помещение главного офиса Объединенной горно-химической компании, не допуская к управлению новых менеджеров, - сообщил Ганич.

Читай также: В Украине зафиксировали первый рейдерский захват с начала года

По его словам, в офис госпредприятия прибыли представители Фонда государственного имущества. Они также обратились в правоохранительные органы, чтобы те предоставили правовую оценку действиям бывшего руководства Объединенной горно-химической компании.

Решение суда, отменяющее решение об увольнении бывшего менеджмента этого государственного предприятия, Фонд государственного имущества планирует обжаловать. Там отмечают, что это решение суд принял накануне, 16 апреля.

Читай также: “Рейдеры“ Микитася обвинили министра юстиции Малюську в непрофессионализме

По адресу главного офиса компании выехали сотрудники Национальной полиции для установления обстоятельств. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции на запрос РБК-Украина, информация о рейдерском захвате пока не подтверждается.

Никакого рейдерского захвата нет. Там просто возник конфликт между бывшим руководителем компании и настоящим. На место выехала следственно-оперативная группа Нацполиции Соломенского района. Они разбираются в ситуации, - заявили в Нацполиции.

Читай также: Офис противодействию рейдерству в Украине: Как будет работать

Полицейские уверяют, что при необходимости пригласят участников конфликта в управление для объяснений и выяснения всех обстоятельства. По словам пресс-офицера полиции Соломенского района, ситуация точно не будет квалифицирована как рейдерский захват государственного предприятия.

Позднее председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко заявил, что попытка рейдерского захвата была отбита благодаря вмешательству правоохранителей.

Сегодня состоялась попытка рейдерского захвата ОГХК. Это была попытка бывшего менеджмента восстановить контроль над предприятием. Эта попытка с участием силовых органов остановлена, - сообщил Сенниченко.

Читай также: Системного рейдерства в Украине больше нет – Минюст

По его словам, сейчас действующий менеджмент, назначенный Фондом госимущества, продолжил работу на предприятии, а сама компания вернулась под полный контроль государства.

Бывшие руководители ОГХК, против которых открыли ряд дел по подозрению в коррупции, обжаловали решение Фонда государственного имущества о своем увольнении через суд. После этого они попытались восстановить контроль над компанией, заблокировав доступ новым руководителям.

Читай также: В Херсоне чиновники помогали рейдерам перепродать дом - СБУ

Сенниченко сообщил, что о желании приобрести ОГХК заявили желание 16 международных известных компаний. Новый менеджмент должен продолжить подготовку этого государственного предприятия к приватизации.

Для справки. Объединенная горно-химическая компания – это государственное стратегическое предприятие, осуществляющее добычу титановой руды. Компанию внесли в перечень большой приватизации и готовили к продаже частным инвесторам в 2020 году (из-за карантина дату приватизации перенесли на более поздний период).

Напомним, ранее Минюст заявил о резкой активизации рейдеров во время карантина. Злоумышленники решили, что во время карантина Минюст не будет препятствовать рейдерству.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.