Погода в Украине на 18 апреля: Солнечно и без осадков
Погода в субботу, 18 апреля, в Украине будет солнечной и прохладной. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +11 до + 19 градусов тепла, ночью от -3 до +5;
На севере Украины температура днем +10… +12, ночью -1… -3;
В центральных областях температура днем от +11 до +14, ночью от -3 до +5;
На востоке страны днем от +10 до +14, ночью от -3 до +5;
На юге Украины днем от +15 до +18 градусов, ночью от +5 до +9;
В Крыму днем +15… +17, ночью +4… +6;
В Киеве днем +10… +12, ночью 0… -2.
По словам синоптика Натальи Диденко в субботу, 18 апреля, в большинстве областей ожидается сухая погода. В ночь на субботу на юге, кроме Крыма, местами - дождь.
Температура воздуха в Украине ночью +1… + 6 градусов, на севере местами заморозки 0…-3 градуса, днем +11… + 16 градусов, в северных областях + 9… + 13 градусов, - пишет Диденко.
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