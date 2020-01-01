Погода в Украине на 18 апреля: Солнечно и без осадков

В Украине ожидается прохладная погода.

В Украине солнечно и без осадков pixabay.com

Погода в субботу, 18 апреля, в Украине будет солнечной и прохладной. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +11 до + 19 градусов тепла, ночью от -3 до +5;

На севере Украины температура днем +10… +12, ночью -1… -3;

В центральных областях температура днем от +11 до +14, ночью от -3 до +5;

На востоке страны днем от +10 до +14, ночью от -3 до +5;

На юге Украины днем от +15 до +18 градусов, ночью от +5 до +9;

В Крыму днем +15… +17, ночью +4… +6;

В Киеве днем +10… +12, ночью 0… -2.

Погода в Украине 18 марта meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в субботу, 18 апреля, в большинстве областей ожидается сухая погода. В ночь на субботу на юге, кроме Крыма, местами - дождь.

Температура воздуха в Украине ночью +1… + 6 градусов, на севере местами заморозки 0…-3 градуса, днем ​​+11… + 16 градусов, в северных областях + 9… + 13 градусов, - пишет Диденко.

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