В Минздраве рассказали, в каком случае продлят карантин

В случае стремительного скачка заболеваний после Пасхи, система здравоохранения может не справится.

Карантин в Украине продолжат, если количество новых инфицированных COVID-19 будет расти более, чем на 2% от всех заболевших. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

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"О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей среде, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий. В то же время мы разрабатываем различные сценарии выхода из карантина. Будет происходить смягчения", - сообщил он.



Ляшко отметил, что на данный момент в Украине проводят тесты на COVID-19 всем, кто в этом нуждается. Таких тестирований проходит порядка 5 000 ежедневно.

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"Что касается массового тестирования, то за один день 40 млн украинцев мы не протестуем. Проведение тестирования людям, которые не были в контакте с больными, или не имеют симптомов, будет делать обманчивое ощущение безопасности. Человек, который протестируется в первые 3-4 дня инкубационного периода, будет чувствовать, что полностью здоров и будет нарушать режим самоизоляции", - добавил медик.



Напомним, президент Владимир Зеленский отметил, что пик коронавируса в Украине ещё не пройден.

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