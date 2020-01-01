Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полиция изъяла больше тысячи несертифицированных тестов на COVID-19

Комментариев: 0
Также заблокированы 179 интернет-ссылок на магазины мошенников.
Полицейские изъяли несертифицированные медицинские товары
Полицейские изъяли несертифицированные медицинские товары
Нацполиция

С начала карантина в Украине правоохранители конфисковали 1049 несертифицированных тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 и 2760 литров фальшивых антисептических средств. Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции.

Читай также: Зеленский: Пикник или шашлыки на праздники могут стоить жизни

Полицейские также изъяли почти 35 тысяч медицинских масок и респираторов плохого качества и идентифицировали 236 человек, которые публиковали в социальных сетях недостоверную или провокационную информацию о коронавирусе.

В частности, сотрудники Нацполиции заблокировали 179 интернет-ссылок, где аферисты обманывали украинцев, продавая несуществующий товар, во время эпидемии. 



Напомним, СБУ выявила уже 154 распространителя фейков о коронавирусе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь