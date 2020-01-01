Полиция изъяла больше тысячи несертифицированных тестов на COVID-19

Также заблокированы 179 интернет-ссылок на магазины мошенников.

С начала карантина в Украине правоохранители конфисковали 1049 несертифицированных тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 и 2760 литров фальшивых антисептических средств. Об этом рассказали в пресс-службе Нацполиции.

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Полицейские также изъяли почти 35 тысяч медицинских масок и респираторов плохого качества и идентифицировали 236 человек, которые публиковали в социальных сетях недостоверную или провокационную информацию о коронавирусе.



В частности, сотрудники Нацполиции заблокировали 179 интернет-ссылок, где аферисты обманывали украинцев, продавая несуществующий товар, во время эпидемии.

Напомним, СБУ выявила уже 154 распространителя фейков о коронавирусе.

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