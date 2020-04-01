Учения в Зоне ООС: ВСУ отработали приемы танкового контрнаступления

Украинские танкисты учились применять тактические приемы, хорошо зарекомендовавшие себя во время горячей фазы АТО.

В районе отвода тяжелого вооружения операции Объединенных сил было проведено плановое занятие с танковым подразделением одной из механизированных бригад оперативно-тактической группировки “Восток“. Об этом сообщает информагентство АрмияInform.

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“Отразить вражеское наступление и вернуть позиции. Такую задачу получили танкисты механизированной бригады, которая держит оборону на Донецком направлении. Правда, в режиме учений. В условном противостоянии на военном полигоне привлекли почти до двух десятков единиц тяжелой военной техники,“ – говорится в сообщении.

По “легенде“ учений, противник вклинился в оборону наших войск и был остановлен огнем из штатных средств подразделений первой линии, а также “старшего начальника“.

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По определенному сигналу в исходный район выдвинулось танковое подразделение одной из механизированных бригад. Сначала танковое подразделение, усиленное разведывательным взводом, получает задание вернуть позиции. Но вначале разведчикам приходится выполнить внезапную вводную: попасть в засаду, отразить нападение противника, эвакуировать раненых и поврежденную БМП-2.

Получили приказ уничтожить противника. Был отправлен дозор. Были обнаружены с правой стороны, с фланга, 2 противотанковых взвода. Нанесли огневое поражение по указанным целям, и в дальнейшем дали целеуказания танкистам, - рассказывает командир взвода лейтенант Василий.

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Далее, по приказу, командира, развернувшись в боевой порядок, подразделение вышло на огневой рубеж и огнем из танков сначала остановило “противника“, а затем нанесло огневое поражение. Во время боя экипажи активно применяли различные способы передвижения: “каскад“, “восьмерка“, “карусель“ и другие. Эти приемы танкистам приходилось неоднократно применять во время реальных боевых действий в 2014-2015 годах, поэтому командиры включили их в программу боевой подготовки. Контратаковав противника, танковое подразделение восстановило положение по переднему краю.

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В Минобороны отметили, что во время планового занятия были отработаны выдвижения танкового подразделения на огневой рубеж, развертывания в ротные и взводные колонны, а также элементы марша на расстоянии около 20 километров.

По словам одного из руководителей занятий, танкисты также отработали несколько нештатных ситуаций: охрана и оборона района, эвакуация раненого члена экипажа с боевой машины и с поля боя, действия технического подразделения по “спасению“ поврежденной техники и вышедшей из строя во время “боя“.

Напомним, украинские десантники отработали захват вражеского берега. Морпехи тренировались десантироваться с моря и воздуха, расчищая проход для основных сил.

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