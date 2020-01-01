Беркутовцу вручили подозрение за избиение студентов 30 ноября 2013

Экс милиционер подозревается в преступлениях, ставших спусковым механизмом для Революции Достоинства.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему милиционеру роты специального назначения полка милиции особого назначения “Беркут“ в деле Майдана. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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По информации следствия, 30 ноября 2013 года на Майдане Незалежности в Киеве (когда силовики разогнали студентов) боец “Беркута“ осуществил административное задержание протестующего.

Во время него милиционер “Беркута“ применил к потерпевшему насильственные действия, чем незаконно помешал проведению собрания. В дальнейшем он составил рапорт о задержании, в который внес заведомо ложные сведения, - говорится в сообщении.

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Мужчине инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшееся насилием, и служебный подлог (ст. 340, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Напомним, суд заочно арестовал бывшего замглавы СБУ в деле Майдана. Бывший топ-чиновник подозревается в совершении особо тяжких преступлений и скрывается за рубежом.

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