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Небо над Запорожьем и Днепром затянуло дымом и пылью

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Концентрация пыли в воздухе над Днепром превышает норму в 5 раз, а в Запорожье концентрация сероуглерода превышена почти в 3 раз.
Небо над Запорожьем затянуло дымом
Небо над Запорожьем затянуло дымом
Запорожская ОГА

17 апреля Запорожье окутал густой дым и сильный запах гари, а в Днепре зарегистрировали повышенную концентрацию пыли в воздухе. 

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В областной администрации Запорожской области утверждают, что в регионе не фиксировали пожаров, либо других чрезвычайных происшествий, которые могли к такой масштабной задымленности воздуха. При этом в некоторых районах Запорожья допустимая концентрация сероуглерода превышена почти в 3 раза.

В воздухе над Днепром сегодня зарегистрировали концентрацию пыли, которая в 3-5 раз превышает допустимую норму. По словам главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, ситуация связана с погодными условиями, а не пожарами в Чернобыльской зоне. 

“Областной центр экологического мониторинга и Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии сообщают о превышении концентрации пыли в воздухе. Такая ситуация связана с высоким давлением, порывистым ветром и повышением температуры в приземном слое. Это приводит к накоплению загрязняющих веществ ближе к поверхности земли“, - отметил Бондаренко.

Напомним, Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень загрязнения воздуха в Киеве.

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Теги: Запорожье, Днепр, дым, загрязнение, небо, пыль
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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    17.04.2020, 19:23
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Это мэры этих городов устроили, пройдёт после Пасхи.
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