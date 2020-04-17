Небо над Запорожьем и Днепром затянуло дымом и пылью

Концентрация пыли в воздухе над Днепром превышает норму в 5 раз, а в Запорожье концентрация сероуглерода превышена почти в 3 раз.

17 апреля Запорожье окутал густой дым и сильный запах гари, а в Днепре зарегистрировали повышенную концентрацию пыли в воздухе.

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В областной администрации Запорожской области утверждают, что в регионе не фиксировали пожаров, либо других чрезвычайных происшествий, которые могли к такой масштабной задымленности воздуха. При этом в некоторых районах Запорожья допустимая концентрация сероуглерода превышена почти в 3 раза.



В воздухе над Днепром сегодня зарегистрировали концентрацию пыли, которая в 3-5 раз превышает допустимую норму. По словам главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко, ситуация связана с погодными условиями, а не пожарами в Чернобыльской зоне.



“Областной центр экологического мониторинга и Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии сообщают о превышении концентрации пыли в воздухе. Такая ситуация связана с высоким давлением, порывистым ветром и повышением температуры в приземном слое. Это приводит к накоплению загрязняющих веществ ближе к поверхности земли“, - отметил Бондаренко.



Напомним, Институт ядерной безопасности Франции оценил уровень загрязнения воздуха в Киеве.

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