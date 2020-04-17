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На Львовщине полиция завела дело на участников крестного хода

Комментариев: 2
В Самборе прихожане церкви решили устроить крестный ход, проигнорировав требования о ношении масок и соблюдении дистанции.
Полиция расследует нарушение карантина в Самборе
Полиция расследует нарушение карантина в Самборе
dbr.gov.ua

Правоохранители открыли уголовное производство из-за нарушения карантинных ограничений участниками крестного хода в городе Самбор Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Отмечается, что организаторы провели крестный ход вопреки карантинным ограничениям.

“Во время крестного хода прихожане одной из церквей нарушали правила карантина, а именно – часть участников шествия, которых было более десяти человек, были без средств индивидуальной защиты (масок) и не соблюдали социальной дистанции“, - говорится в сообщении.

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Админпротоколы о нарушениях карантина выписали четырем участникам хода, рядовым нарушителям грозит штраф от 17 до 35 тис. гривен, должностным лицам - от 34 до 170 тис. гривен.

Кроме того, следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным заболеваниям и массовым отравлениям) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от штрафа до трех лет лишения свободы.

Видео крестного хода сначала опубликовали сами прихожане, а затем его удалили. Но к тому времени видео уже распространилось по сети:

Напомним, суд заочно арестовал бывшего замглавы СБУ в деле Майдана. Бывший топ-чиновник подозревается в совершении особо тяжких преступлений и скрывается за рубежом.

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Теги: Самбор, Львовская область, карантин, крестный ход
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Комментариев (2)
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Carelessangel    17.04.2020, 18:48
Оценка:  +2
Carelessangel
ох и Д О Л Б О Е Б Ы
СтальнаяКрыса    17.04.2020, 19:09
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
А может Д О Л Б О М О С Ы?
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