Принцесса-медсестра, скрининг и пожар: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 17 апреля 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 17 апреля.
Вашему вниманию представляем кадры, как как в Киеве горел ресторан в Дарницком районе, а ураган на Черниговщине повалил деревья.
В Киеве на дороге образовался двойной провал, а в Одессе, несмотря на карантин работают рынки.
Смотрите, как проходил температурный скрининг в Киеве, а принцесса Швеции устроилась работать медсестрой.
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