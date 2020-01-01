Принцесса-медсестра, скрининг и пожар: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 17 апреля 2020 года.

Вертолет с картиной об изгнании COVID-19 облетел два города kostroma.today

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 17 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как как в Киеве горел ресторан в Дарницком районе, а ураган на Черниговщине повалил деревья.

В Киеве на дороге образовался двойной провал, а в Одессе, несмотря на карантин работают рынки.

Смотрите, как проходил температурный скрининг в Киеве, а принцесса Швеции устроилась работать медсестрой.

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