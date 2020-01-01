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Принцесса-медсестра, скрининг и пожар: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 17 апреля 2020 года.
Вертолет с картиной об изгнании COVID-19 облетел два города
Вертолет с картиной об изгнании COVID-19 облетел два города
kostroma.today
Cмотрите фотогалерею Принцесса-медсестра, скрининг и пожар: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 17 апреля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как как в Киеве горел ресторан в Дарницком районе, а ураган на Черниговщине повалил деревья.
 
В Киеве на дороге образовался двойной провал, а в Одессе, несмотря на карантин работают рынки.
 
Смотрите, как проходил температурный скрининг в Киеве, а принцесса Швеции устроилась работать медсестрой.
 
 

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Теги: Киев, пожар, карантин, фоторепортаж, принцесса, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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