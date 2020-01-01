МОЗ показало, как распределило тесты на COVID-19

Киев получил ПЦР-тестов в несколько раз больше, чем другие областя. И больше всего исследований провел.

В Украине не использовали и пятую часть завезенных тестов

Больше всего ПЦР-тестов для определения коронавирус получили Киеве, Днепропетровская, Харьковская и Киевские области. Об этом свидетельствуют данные ответа Минздрава на запрос нардепа от Голоса Ольги Стефанишиной, опубликованные в Facebook

Остальные области получили примерно одинаково - по 7-8 тысяч тестов.

"Всего за две поставки самолетами в Украину доставили почти 250 000 ПЦР-тестов", - отмечает нардеп.

Стефанишина отмечает, что "как делили - загадка". "Можно было бы подумать, что по количеству населения, но нет, - пишет депутат.

Поскольку, к примеру, население Харьковской и Львовской областей отличаются не на много, но в Харьковскую отправили вдвое больше тестов, чем во Львовскую или Одесскую, где тоже более 2 миллионов населения.

"Наибольшие очаги эпидемии тоже ни к чему. Потому что, например, Черновицкая, Ивано-Франковская и Тернопольская области - имеют наибольшие вспышки коронавируса, а тестов туда напрвилы примерно столько же, как и в Сумскую или Черкасскую - чуть больше 7000", - отмечает Стефанишина.

Минздрав также уточнил, где именно делают больше тестов.

В общем уже использовано более 16% поставленных тестов.

По данным Минздрава на утро 17 апреля, в Украине сделано 47096 тестов на коронавирус. Выявлено 4662 зараженных , 246 человек излечились, 125 - скончались.

Остальные области примерно одинаково - по 7-8 тысяч тестов.

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