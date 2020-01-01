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Полиция изъяла больше тысячи несертифицированных тестов на COVID

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Были задержаны также интернет-мошенники, которые продавали в сети несуществующие товары по борьбе с пандемией.
Также была пресечена деятельность интернет-мошенников
Также была пресечена деятельность интернет-мошенников
Нацполиция
 
Полиция изъяла из нелегального оборота 1049 несертифицированных тестов на COVID-19 и 2760 литров поддельных антисептиков за все время пандемии, сообщает пресс-центр правоохранителей.
 
Еще было изъято почти 35 тысяч медицинских масок и респираторов, также было установлено 236 человек, которые в сети размещали ложную или провокационную информацию о коронавирусе.
 
В частности обнаружили 179 Интернет-ссылок, по которым мошенники обманывали людей, продавая несуществующий товар для борбы с пандемией. Сейчас их противоправная деятельность заблокирована.
 
Ранее сообщалось, что в Украине активизировалась деятельность мошенников, которые выманивают у людей деньги на продаже средств индивидуальной защиты.
 
Напомним, из Украины пытались контрабандой вывезти 10 тысяч респираторов.

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Теги: тесты, полиция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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