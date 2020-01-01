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Еще один монах из Лавры скончался от коронавируса

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В то же время уже шестеро монахов излечились от коронавируса и вернулись в Киево-Печерскую лавру.
От COVID скончался монах Никодим
От COVID скончался монах Никодим
lavra.ua
 
В Киево-Печерской лавре из-за коронавирусной болезни скончался монах Никодим, о чем стало известно в Facebook Украинской православной церкви Московского патриархата.
 
Как сообщается, монах Никодим недавно пришел в Киево-Печерскую лавру из Почаевской лавры.
 
В то же время УПЦ МП сообщила о выздоровлении от коронавируса шестерых монахов и послушников. Отмечается, что они уже вернулись в Киево-Печерскую лавру.
 
"В эти дни после прохождения лечения в Лавру возвращаются шесть монахов и послушников монастыря. Состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к выполнению возложенных на них послушания. В настоящее время они чувствуют себя намного лучше, нет высокой температуры. Братия находиться в специально отведенном для них корпусе, подготовленном заранее службами санэпиднадзора в г. Киеве. За здоровьем братии будут постоянно наблюдать врачи", - говорится в сообщении.
 
Как сообщалось, на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.
 
Напомним, в четверг, 16 апреля, за два часа под Лавру приезжали четыре "скорые". Они  кого-то увозили с территории монастыря.

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Теги: смерть, Лавра, монахи, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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