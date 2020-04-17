Прошедшая стихия в Киеве была первой за несколько десятилетий
Несколько десятков лет назад, когда была зафиксирована песчаная буря в регионе, также наблюдалось загрязнение воздуха и загазованность.
Пылевая буря в Киеве стала первой за последние несколько десятилетий, о чем сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин в ходе онлайн-брифинга.
Он утверждает, что пылевая буря, прошедшая в столице 16 апреля, это не обычное явление для Киевского региона.
"Последняя такая буря была, по данным Гидрометцентра, несколько лет назад .. несколько десятков лет назад. И смесь пыли и остатки продуктов горения осели на полях и перемещались ... Это привело к тому, что у нас было загрязнение воздуха и загазованность. Все это идет из Житомирской области", - отметил глава ГСЧС.
Напомним, экологи считают причиной пылевой бури в Киеве и области климатические изменения в Украине.
Как сообщалось, в Киеве из-за пылевой бури пострадали пять человек. Их всех госпитализировали.
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