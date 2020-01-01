Март в Украине оказался самым теплым за все время наблюдений

Среднемесячная температура в марте превысила норму на 3-7,4 градусов, из-за чего начало весны стало рекордно теплым.

Март 2020 оказался одним из самых теплых за всю историю наблюдений

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского определила, что март 2020 года оказался одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений, говорится в Facebook ЦГО.

Так, среднемесячная температура в марте превысила норму на 3-7,4 градусов, на Закарпатье и в Карпатах - на 1,8-2,5 градусов.

"3-6 и 8-13 марта в большинстве областей Украины были повторены и превышены значения максимальной температуры для этих дней за весь период наблюдений. В эти периоды средняя суточная температура превышала норму на 7-16 градусов", - говорится в сообщении.

В целом по территории Украины минимальная температура составляла от 1 до 10 градусов мороза, максимальная - 18-25 градусов тепла. В Карпатах и на Прикарпатье местами столбики термометра опускались до 11-15 градусов мороза.

Максимальные отметки температуры в Карпатах и на побережье морей достигали 9-17 градусов тепла.

Также в обсерватории отметили недостаточное количество осадков на большинстве территории Украины.

В то же время сообщалось, что март в 2020 году стал вторым самым теплым мартом на планете за всю историю наблюдений.

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