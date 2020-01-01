Март в Украине оказался самым теплым за все время наблюдений
Среднемесячная температура в марте превысила норму на 3-7,4 градусов, из-за чего начало весны стало рекордно теплым.
Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского определила, что март 2020 года оказался одним из самых теплых за весь период метеорологических наблюдений, говорится в Facebook ЦГО.
Так, среднемесячная температура в марте превысила норму на 3-7,4 градусов, на Закарпатье и в Карпатах - на 1,8-2,5 градусов.
"3-6 и 8-13 марта в большинстве областей Украины были повторены и превышены значения максимальной температуры для этих дней за весь период наблюдений. В эти периоды средняя суточная температура превышала норму на 7-16 градусов", - говорится в сообщении.
В целом по территории Украины минимальная температура составляла от 1 до 10 градусов мороза, максимальная - 18-25 градусов тепла. В Карпатах и на Прикарпатье местами столбики термометра опускались до 11-15 градусов мороза.
Максимальные отметки температуры в Карпатах и на побережье морей достигали 9-17 градусов тепла.
Также в обсерватории отметили недостаточное количество осадков на большинстве территории Украины.
В то же время сообщалось, что март в 2020 году стал вторым самым теплым мартом на планете за всю историю наблюдений.
Еще Корреспондент писал, что начало 2020 года в Киеве оказалось самым теплым в истории.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент