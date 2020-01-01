В женском монастыре Одесской области выявили коронавирус

В Теплодарском женском монастыре болезнь была обнаружена у одной из монахинь. В области заболели уже 97 человек.

В Одесской области коронавирус выявили в Теплодарском женском монастыре. Об этом сообщает Антикризисный штаб Одесской области в Facebook.

Сообщается, что сегодня в области выявили четыре новых случая COVID-19, таким образом, в регионе заболели уже 97 человек.

"Из них 33 - в Одессе, 25 - в Подольске. Возраст самого младшего больного - 3 года, самого старшего - 87 лет. Кроме того, среди "новеньких" - три представителя УПЦ МП из Теплодара. Раньше в Теплодарском женском монастыре болезнь была обнаружена у одной из монахинь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что еще один монах из Лавры скончался от коронавируса. В то же время уже шестеро монахов излечились от коронавируса и вернулись в Киево-Печерскую Лавру.

Напомним, на территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.

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