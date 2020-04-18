Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский о транше МВФ: Как кровь для организма

Комментариев: 1
Президент подчеркивает, что властями страны не рассматривается сценарий с объявлением дефолта.
Зеленский сообщил, что Украине не нужен дефолт
Зеленский сообщил, что Украине не нужен дефолт

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что властями страны не рассматривается сценарий с объявлением дефолта. Об этом он сказал он в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, отвечая на вопрос, может ли Украины выжить без средств от МВФ.

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта, зачем нам все эти испытания? Их и так много. Сейчас это, как кровь для организма", - сказал президент.

Зеленский также заявил, что во время пандемии коронавируса не нужно говорить о комфорте, а необходимо думать о том, как выжить. При этом президент добавил, что в Украине хватает хлеба, масла и круп

"Наша задача - не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт - выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть, выживем. Пройдем коронавирус, месяц-полтора пройдет, вырулим, если честно. Я в этом уверен", - сказал Зеленский.

Ранее в Раде спрогнозировали сроки нового транша от МВФ

В МВФ поддержали резкое увеличение дефицита бюджета Украины

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, МВФ, Вирус, карантин, Владимир Зеленский, Коронавирус, транш МВФ, транш МВФ для Украины, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
TRIGER26    18.04.2020, 00:00
Оценка:  0
TRIGER26
ну да ну да ))а когда гнал на Порошенко именно траншы МВФ ставились в вину )))
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь