Зеленский о транше МВФ: Как кровь для организма

Президент подчеркивает, что властями страны не рассматривается сценарий с объявлением дефолта.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что властями страны не рассматривается сценарий с объявлением дефолта. Об этом он сказал он в эфире программы Свобода слова Савика Шустера, отвечая на вопрос, может ли Украины выжить без средств от МВФ.

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта, зачем нам все эти испытания? Их и так много. Сейчас это, как кровь для организма", - сказал президент.

Зеленский также заявил, что во время пандемии коронавируса не нужно говорить о комфорте, а необходимо думать о том, как выжить. При этом президент добавил, что в Украине хватает хлеба, масла и круп

"Наша задача - не комфорт сейчас, скажу откровенно, не комфорт - выжить. Хлеб, масло, молоко, крупы есть, выживем. Пройдем коронавирус, месяц-полтора пройдет, вырулим, если честно. Я в этом уверен", - сказал Зеленский.

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