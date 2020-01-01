В Украине дорожает морковь

Во многих хозяйствах закончились запасы качественной украинской морковки и им нечего предложить рынку.

На текущей неделе цены на морковь поползли вверх. Корнеплод подорожал во всех областях страны в среднем на 20%. Об этом, в пятницу, 17 апреля, сообщает East Fruit.

“Положительная ценовая динамика почти во всех регионах вызвана сезонным истощением запасов качественной продукции в хозяйствах”, - пояснили аналитики продовольственного рынка.

Сезонное сокращение предложений качественной моркови на фоне повышения закупочной активности оптовых компаний повлияли на ценовые предложения.

В настоящее время многие хозяйства продают ее не ниже 3,5-5 гривен за килограмм ($0,13-0,18/кг), что в среднем на 20% дороже, чем неделю назад.

В то же время, аналитики отмечают, что морковь отечественных производителей стоит в среднем в 1,6 раза дешевле, чем в середине апреля 2019 года. В аналогичный период прошлого года цены на корнеплод достигали отметки 12 гривен за килограмм ($0,44/кг).

Ранее кабинет министров заявил о государственном регулировании цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия.

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