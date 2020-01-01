Вспышка коронавируса зафиксирована среди полицейских

В Нацполиции заявляют о наличии всех необходимых средств личной защиты от заражения коронавирусом.

В Нацполиции выявили десять случаев инфицирования COVID-19

Среди сотрудников Национальной полиции Украины подтверждено десять случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом, в пятницу, 17 апреля, в эфире телеканала Прямой заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Сейчас мы можем говорить об одном случае подтвержденного заболевания в Государственной пограничной службе и 10 случаях, подтвержденных в Национальной полиции", - сказал он.

Относительно того, имеют ли полиция и Нацгвардия все необходимые средства защиты, Шевченко отметил, что правоохранители необходимым обеспечены полностью.

"Даже с запасом в несколько дней. Этот параметр абсолютно обеспечен в соответствии с решением министра внутренних дел", - добавил он.

Напомним, сегодня у командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана тест на коронавирус COVID-19 показал положительный результат.

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