Разгонять людей на Пасху будет спецназ

Наиболее проблемными регионами, по мнению правоохранителей, станут области на западе Украины, где люди традиционно и массово ходят в храмы на все религиозные праздники.

Во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения npu.gov.ua

В случае большого скопления людей возле храмов и внутри их во время пасхальных праздников, полиция будет привлекать спецназ. Об этом, в пятницу, 17 апреля, в эфире hromadske заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

Он рассказал, что сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина уже привлечено почти 30 тысяч правоохранителей.

"Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава", - сказал Тандит.

По мнению советника главы МВД, люди чаще ходят в церковь в западных регионах Украины, поэтому скопление людей на Пасху полиция ожидает именно там.

"Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали", - сказал Тандит.

Он уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.

"Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения", - подчеркнул он.

Кроме этого, советник МВД напомнил, что впереди еще мусульманские праздники, к ним правоохранители также готовятся.

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