Сутки на Донбассе: пять обстрелов, потерь нет

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь. По данным разведки, ранения получили как минимум двое сепаратистов.

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 17 апреля, пять раз нарушили режим прекращения огня. Украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 18 апреля.

Читай также: Учения в Зоне ООС: ВСУ отработали приемы танкового контрнаступления Отмечается, что противник открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Отмечается, что противник открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы вблизи Гнутово, Авдеевки, Опытного, Старогнатовки, а также рядом с Пивденным.

Украинские военнослужащие открывали ответный огонь. По предварительным данным разведки, ранения получили как минимум двое сепаратистов.

С начала нынешних суток враг не проявлял огневой активности. Потерь у ВСУ нет.

Напомним, 16 апреля в районе проведения ООС сепаратисты один раз обстреляли позиции украинских военных. Потерь не было.

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