В зоне ЧАЭС продолжает тлеть травяной настил

К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, в том числе три вертолета ГСЧС. Они за сутки сбросили 268 тонн воды.

Утром в субботу в Чернобыльской зоне на территории пяти лесничеств происходит тление травяного настила, пеньков и древесины. Об этом сообщает ГСЧС 18 апреля.

"По состоянию на 7:00 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицького лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины в ячейках пройденных огнем", – говорится в сообщении.

Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос. К тушению привлечены 716 человек и 166 единиц техники, из них от ГСЧС 579 человек личного состава и 113 единиц техники, в том числе три вертолета ГСЧС, которыми 17 апреля осуществлены 134 сброса – 268 тонн воды.

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