Итоги 17 апреля: Новый рекорд заболеваемости COVID-19 и ограничения на въезд в ЕС

В Украине новый рекорд по числу заболевших коронавирусом; Россия упростила натурализацию украинцев: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Новый рекорд заболеваемости коронавирусом в Украине.

По состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай – новый рекорд.

В частности, коронавирус обнаружен: Винницкая область - 296 случаев; Волынская область - 122 случая; Днепропетровская область - 89 случаев; Донецкая область - 12 случаев; Житомирская область - 177 случаев; Закарпатская область - 150 случаев; Запорожская область - 118 случаев; Ивано-Франковская область - 427 случаев; Кировоградская область - 218 случаев; г. Киев - 705 случаев; Киевская область - 253 случая; Львовская область - 203 случая; Луганская область - 9 случаев; Николаевская область - 22 случая; Одесская область - 93 случая; Полтавская область - 41 случай; Ровенская область - 240 случаев; Сумская область - 81 случай; Тернопольская область - 353 случая; Харьковская область - 56 случаев; Херсонская область - 51 случай; Хмельницкая область - 38 случаев; Черновицкая область - 759 случаев; Черкасская область - 137 случаев; Черниговская область - 12 случаев.

Кличко посетил Чернобыльскую зону

Мэр Киева Виталий Кличко посетил зону отчуждения, чтобы проверить, продолжаются ли там пожары и какой сейчас радиационный фон. По словам Кличко, пожары, которые накануне вновь возникли, полностью потушили. При этом он отметил, что на участках тления продолжают работать пожарно-спасательные бригады.

Россия вновь упростила иммиграцию украинцев

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, который в очередной раз упрощает процедуру получения российского гражданства для украинцев, белорусов, казахов и молдаван.

Известно, что сегодня претендовать на российское гражданство имеет право человек, который не проживал на территории этого государства на протяжении 5 лет.

Более того, Госдума исключила требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства. Среди нововведений и то, что граждане Беларуси, Казахстана, Молдавии и Украины, помимо прочего, больше не должны доказывать свое материальное положение, чтобы получить российский паспорт.

В Минздраве признались, будут ли продлевать карантин

Карантин в Украине продолжат, если количество новых инфицированных COVID-19 будет расти более чем на 2% от всех заболевших. Об этом в интервью “Радио Свобода“ рассказал главный санврач Виктор Ляшко.

“О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей среде, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий. В то же время мы разрабатываем различные сценарии выхода из карантина. Будут происходить смягчения“, - сообщил он.

Евросоюз из-за COVID вводит новые правила въезда

Еврокомиссия подготовила новые рекомендации по внедрению временного ограничения на необязательные поездки в Евросоюз. В частности государства-члены Евросоюза могут требовать от граждан, въезжающих на их территорию, пройти самоизоляцию. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Эстонии.

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