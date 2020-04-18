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В Украине 5106 случаев COVID-19: 444 новых больных за сутки

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С начала эпидемии от коронавируса в Украине погибли 133 человека, 275 выздоровели.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ГПСУ

Количество людей, заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19, в Украине достигло 5106 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на Центр общественного здоровья.

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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 319 случаев;
  • Волынская область - 134 случая;
  • Днепропетровская область - 104 случая;
  • Донецкая область - 14 случаев;
  • Житомирская область - 197 случаев;
  • Закарпатская область - 166 случаев;
  • Запорожская область - 127 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 462 случая;
  • Кировоградская область - 234 случая;
  • г. Киев - 770 случаев;
  • Киевская область - 280 случаев;
  • Львовская область - 221 случай;
  • Луганская область - 9 случаев;
  • Николаевская область - 31 случай;
  • Одесская область - 106 случаев;
  • Полтавская область - 49 случаев;
  • Ровенская область - 283 случая;
  • Сумская область - 82 случая;
  • Тернопольская область - 366 случаев;
  • Харьковская область - 62 случая;
  • Херсонская область - 56 случаев;
  • Хмельницкая область - 41 случай;
  • Черновицкая область - 840 случаев;
  • Черкасская область - 141 случай;
  • Черниговская область - 12 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 апреля 2020 в Центр поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 16637 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, в Минздраве рассказали, в каком случае продлят карантин. В случае стремительного скачка заболеваний после Пасхи, система здравоохранения может не справиться.

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Теги: коронавирус, Минздрав
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Комментариев (1)
страхшоссе    18.04.2020, 10:55
Оценка:  0
страхшоссе
продажу курева нужно запретить - не будут маски снимать на улице шоб покурить и заражать людей и сами заражаться , прокашляются активные и пассивные курильщики и перенесут заболевание без осложнений или вовсе не заболеют , трупов будет в два раза меньше . и пожаров станет меньше .
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