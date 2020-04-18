В Украине 5106 случаев COVID-19: 444 новых больных за сутки
Количество людей, заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19, в Украине достигло 5106 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на Центр общественного здоровья.
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По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 18 апреля в Украине 5106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 133 летальных, 275 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 444 новых случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 319 случаев;
- Волынская область - 134 случая;
- Днепропетровская область - 104 случая;
- Донецкая область - 14 случаев;
- Житомирская область - 197 случаев;
- Закарпатская область - 166 случаев;
- Запорожская область - 127 случаев;
- Ивано-Франковская область - 462 случая;
- Кировоградская область - 234 случая;
- г. Киев - 770 случаев;
- Киевская область - 280 случаев;
- Львовская область - 221 случай;
- Луганская область - 9 случаев;
- Николаевская область - 31 случай;
- Одесская область - 106 случаев;
- Полтавская область - 49 случаев;
- Ровенская область - 283 случая;
- Сумская область - 82 случая;
- Тернопольская область - 366 случаев;
- Харьковская область - 62 случая;
- Херсонская область - 56 случаев;
- Хмельницкая область - 41 случай;
- Черновицкая область - 840 случаев;
- Черкасская область - 141 случай;
- Черниговская область - 12 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 18 апреля 2020 в Центр поступило 1189 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 16637 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в Минздраве рассказали, в каком случае продлят карантин. В случае стремительного скачка заболеваний после Пасхи, система здравоохранения может не справиться.
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