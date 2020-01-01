Зеленский рассказал, кого вернут при следующем обмене пленными

Следующий обмен предполагает возвращение украинцев, удерживаемых в Крыму и РФ.

На следующем этапе обмена удерживаемых лиц Украина хотела бы вернуть своих граждан, которые находятся на территории временно оккупированного Крыма и в Российской Федерации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера“.

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“Следующий шаг – мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории Российской Федерации. Это немного сложнее. Потому что параллельно коронавирус, во всем мире коронавирус. А мы понимаем, что жизнь на коронавирусе не заканчивается. И есть еще экономика, и есть еще война, к сожалению, пока что война на Донбассе“, - сказал он.

Напомним, в четверг, 16 апреля, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Украина вернула 20 своих граждан, которые находились в плену у сепаратистов.

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