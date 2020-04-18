В Черниговской области во время пожара погибли три человека

Огнем в частном доме были уничтожена кровля, перекрытия и вещи на общей площади 80 кв. м.

Информация о пожаре была получена в 4:50 утра ГСЧС (архивное фото)

В селе Ховмы Борзнянского района Черниговской области в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 18 апреля.

Информация о возгорании была получена в 4:50 утра. Уже в 6:10 пожар ликвидирован. Огнем были уничтожена кровля, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 80 кв. м.

К тушению пожара привлекалось 10 человек и три единицы техники.

Ранее в селе Плоское Таращанского района при в пожаре в частном доме погибли трое маленьких детей. Два старших ребенка пытались выйти из дома, но дверь была закрыта. Они так и погибли возле двери.

На Харьковщине при пожаре в котельной погибли четыре человека

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet