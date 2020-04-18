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В Черниговской области во время пожара погибли три человека

Комментариев: 0
Огнем в частном доме были уничтожена кровля, перекрытия и вещи на общей площади 80 кв. м.
Информация о пожаре была получена в 4:50 утра
Информация о пожаре была получена в 4:50 утра
ГСЧС (архивное фото)

В селе Ховмы Борзнянского района Черниговской области в частном жилом доме возник пожар, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 18 апреля.

Информация о возгорании была получена в 4:50 утра. Уже в 6:10 пожар ликвидирован. Огнем были уничтожена кровля, перекрытия и вещи домашнего обихода на площади 80 кв. м.

К тушению пожара привлекалось 10 человек и три единицы техники.

Ранее в селе Плоское Таращанского района при в пожаре в частном доме погибли трое маленьких детей. Два старших ребенка пытались выйти из дома, но дверь была закрыта. Они так и погибли возле двери.

На Харьковщине при пожаре в котельной погибли четыре человека

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Теги: огонь, пожар, жертвы, пожарные, погибли, Черниговская область, погибшие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
страхшоссе    18.04.2020, 10:57
Оценка:  0
страхшоссе
продажу курева нужно запретить - не будут маски снимать на улице шоб покурить и заражать людей и сами заражаться , прокашляются активные и пассивные курильщики и перенесут заболевание без осложнений или вовсе не заболеют , трупов будет в два раза меньше . и пожаров станет меньше .
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